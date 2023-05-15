В Вологде шестиклассница пыталась покончить с собой после "отлучения от смартфона"

В Вологде шестиклассница попыталась покончить с собой. Как пишет SHOT, полиция возбудила дело по статье "Доведение до самоубийства".

По данным телеграм-канала, 13-летнюю девочку нашли без сознания под окнами дома, где она проживает вместе с семьёй. Школьницу экстренно госпитализировали, врачи диагностировали у неё многочисленные переломы и ушиб головного мозга.

Как стало известно, до попытки самоубийства девочка поссорилась с мамой — женщина запретила дочери сидеть в смартфоне. По данным SHOT, никаких предпосылок к трагедии не было. При этом родители школьницы в разводе, девочка осталась с мамой. Пока уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица.