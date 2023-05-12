В Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил школьницу на пешеходном переходе

В подмосковных Мытищах на пешеходном переходе пьяный инспектор ДПС сбил ученицу десятого класса. Как сообщает SHOT, полицейский скрылся с места ДТП.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл вечером 11 мая на улице Сукромка. Старший лейтенант Андрей Г. в нерабочее время ехал в нетрезвом состоянии на своём автомобиле "Киа-Рио". На переходе он сбил девочку, заметил это и поспешил скрыться.

Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь для пострадавшей школьницы. У неё диагностировали переломы плеча, ноги и глазницы. Девочку госпитализировали.

Инспектора ДПС нашли и задержали. У него в крови обнаружили 0,87 мл/л алкоголя — это равно нескольким стопкам водки. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.