В Пермском крае две девочки пошли гулять в лес с собаками и пропали

В Пермском крае две девочки заблудились в лесу вечером 8 мая после того, как пошли гулять с собаками. К счастью, через несколько часов их смогли найти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"В лесу вблизи посёлка Марковский заблудились две девочки 12 и 14 лет. Как пояснили родители, дети ушли в лес гулять с собаками, когда на улице ещё было светло", — рассказали в телеграм-канале управления.

У школьниц при себе были телефоны, поэтому они смогли позвонить родителям и сообщить, что потерялись. Взрослые не смогли найти детей самостоятельно и, когда уже стемнело, обратились за помощью в экстренные службы. Заблудившихся несовершеннолетних искали сотрудники УгРо, ППС, участковые, госавтоинспекторы и кинолог со служебно-разыскной собакой. Полицейские смогли определить геолокацию телефона пропавших и выехали на предположительное место их нахождения — почти четыре километра от посёлка. Используя громкоговоритель и звуковые сигналы, правоохранители пытались привлечь внимание девочек и указать направление пути.

В итоге около 04:00 школьницы вышли из леса на звуки. Полицейские успокоили их и отвезли домой к родителям. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает.