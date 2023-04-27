5 советов перед походом в лес, которые могут спасти жизнь
Спасатели объяснили, как не потеряться в лесу и что взять с собой
С наступлением тепла многие стараются найти выходной, чтобы отправиться на прогулку в лес, но к такому походу нужно тщательно подготовиться. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали кинолог Надежда Григорьева и волонтёр-спасатель Дарья Донина.
В первую очередь специалисты советуют ознакомиться с картой местности, особенно если в этот лес вы идёте впервые. Также стоит сообщить о том, что вы собрались на прогулку, родственникам или соседям. Им надо сказать, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться.
"С собой лучше взять заряженный мобильный телефон, спички или зажигалку, а также питьевую воду и еду. В качестве пищи подойдёт шоколад, орехи, сухофрукты. Если человек постоянно принимает какие-то лекарства, то их стоит взять с собой", — советуют эксперты.
От ЧП никто не застрахован, и если вы вдруг потерялись в лесу, нужно позвонить в 112 и подробно описать свой маршрут. Далее следует выполнять инструкции помощника. При наличии интернета спасатели смогут вывести человека из леса прямо по телефону.
Ранее собачникам рассказали, как уберечь питомца от укуса змеи на прогулке. Эксперт рекомендует не гулять с животными рядом с камнями и травянистыми местами около водоёмов.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев