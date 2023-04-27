5 советов перед походом в лес, которые могут спасти жизнь

С наступлением тепла многие стараются найти выходной, чтобы отправиться на прогулку в лес, но к такому походу нужно тщательно подготовиться. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали кинолог Надежда Григорьева и волонтёр-спасатель Дарья Донина.

В первую очередь специалисты советуют ознакомиться с картой местности, особенно если в этот лес вы идёте впервые. Также стоит сообщить о том, что вы собрались на прогулку, родственникам или соседям. Им надо сказать, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться.

"С собой лучше взять заряженный мобильный телефон, спички или зажигалку, а также питьевую воду и еду. В качестве пищи подойдёт шоколад, орехи, сухофрукты. Если человек постоянно принимает какие-то лекарства, то их стоит взять с собой", — советуют эксперты.

От ЧП никто не застрахован, и если вы вдруг потерялись в лесу, нужно позвонить в 112 и подробно описать свой маршрут. Далее следует выполнять инструкции помощника. При наличии интернета спасатели смогут вывести человека из леса прямо по телефону.