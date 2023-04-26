Собачникам рассказали, как уберечь питомца от укуса змеи на прогулке

Укус змеи для собаки может быть смертельно опасен. Из-за любопытства четвероногие друзья попадают в зону риска во время весенних прогулок по лесу с хозяином. Как обезопасить псов, в беседе с РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Так, эксперт посоветовал обходить стороной густые кустарники и старые пни, а также не гулять рядом с камнями и травянистыми местами около водоёмов. Специалист отметил, что в лесу надо ходить по тропам, а с собой лучше взять поводок, чтобы контролировать питомца.

Если пёс стал рыть нору, нужно одёрнуть животное, ведь поблизости могут быть змеи, которые охотятся на грызунов. Перед прогулкой собаку лучше приодеть — вероятность укуса поможет снизить комбинезон. Также важна отработка основных команд с питомцем, к которым относятся: "Ко мне!", "Фу!" и "Нельзя!".

Если змея всё же атаковала собаку, прежде всего необходимо зафиксировать конечность пострадавшего питомца — из-за работы мышц ускорится кровообращение, что может привести к быстрому движению яда по лимфатическим путям. К месту укуса стоит приложить что-то холодное. Затем псу надо дать антигистаминное средство и как можно больше воды. После этого следует максимально быстро добраться до ветклиники.