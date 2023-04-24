Юрист рассказал, когда хозяину собаки-убийцы не будет грозить наказание
Юрист Хаминский: Хозяину собаки не грозит уголовка, если убитый псом виноват сам
Если человек погиб после нападения собаки, то её хозяин может не подпасть под статью Уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности. Речь идёт о ситуации, когда жертва проявляла агрессию и провоцировала пса. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил юрист Юрий Хаминский. По его словам, это может расцениваться как нанесение вреда здоровью средней тяжести.
"Только если будет видео или другие свидетельства, что жертва довела собаку и та проявила ответную агрессию, то статьи 109 УК РФ не будет. Равно как и если владелец повесит табличку "Во дворе злая собака", — отметил Хаминский.
По его словам, за нанесение вреда здоровью по неосторожности нет уголовной ответственности, так как соответствующая статья была декриминализована. При этом хозяину пса может грозить административное наказание.
Ранее в Оренбурге стая бездомных собак растерзала восьмилетнего мальчика во время прогулки. Погибшим оказался воспитанник детского дома. Ребёнок отбивался, но не смог убежать. После трагедии задержали начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которых после отлова не забирают из приютов. А депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал ввести общественные советы по борьбе с бездомными собаками.
Shutterstock