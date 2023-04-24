В Госдуме раскритиковали запрет на кормление бездомных животных на Кубани
Бурматов: Запрет кормить бездомных собак на Кубани убивает движение волонтёров
Запрет на кормление и уход за бездомными животными в Краснодарском крае, который ввёл губернатор региона Вениамин Кондратьев, убивает волонтёрское движение и имеет катастрофические последствия. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.
"Это имеет катастрофические последствия. Это убивает волонтёрские инициативы, на которых, по сути, построена вся система помощи животным. Фактически им сказали: "Вы больше не нужны", — подчеркнул он.
Причём такой же запрет ввели и в Челябинской области. И это при условии, продолжил депутат, что волонтёры не тратят деньги из бюджета и справляются с животными эффективнее государственных приютов. По его словам, невозможно ограничить права людей по взаимодействию с животными, а на региональном уровне власти могут эту сферу регулировать. Подобные запреты Бурматов сравнил с желанием ударить по руке, делающей добро.
"Накормленное животное — спокойное и неагрессивное. Запретив подкормку, оно начинает искать еду самостоятельно", — добавил депутат.
Он рассказал, что для решения этой проблемы в Санкт-Петербурге решили закреплять волонтёра за каждым выпущенным на улицу животным. Депутат пообещал в случае поступления в Госдуму обращения от краснодарских зоозащитников попросить прокуратуру рассмотреть законность введённого на Кубани запрета. По его словам, в правоохранительные органы уже направили такое же письмо по ситуации в Челябинской области.
Ранее Бурматов заявил, что в Оренбурге закон о бездомных собаках не работал. По его словам, там приюты не строили и не было отлова. Так депутат прокомментировал трагедию с восьмилетним мальчиком, которого растерзала стая бездомных собак.
ТАСС / Эрик Романенко