В Госдуме раскритиковали запрет на кормление бездомных животных на Кубани

Запрет на кормление и уход за бездомными животными в Краснодарском крае, который ввёл губернатор региона Вениамин Кондратьев, убивает волонтёрское движение и имеет катастрофические последствия. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

"Это имеет катастрофические последствия. Это убивает волонтёрские инициативы, на которых, по сути, построена вся система помощи животным. Фактически им сказали: "Вы больше не нужны", — подчеркнул он.

Причём такой же запрет ввели и в Челябинской области. И это при условии, продолжил депутат, что волонтёры не тратят деньги из бюджета и справляются с животными эффективнее государственных приютов. По его словам, невозможно ограничить права людей по взаимодействию с животными, а на региональном уровне власти могут эту сферу регулировать. Подобные запреты Бурматов сравнил с желанием ударить по руке, делающей добро.

"Накормленное животное — спокойное и неагрессивное. Запретив подкормку, оно начинает искать еду самостоятельно", — добавил депутат.