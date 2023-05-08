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8 мая, 18:12

В Новой Москве горе-отец "потерял" свою машину с детьми и заявил об угоне

В МВД опровергли сообщения об угоне машины с детьми в Новой Москве

Автомобиль с двумя детьми в Новой Москве никто не угонял. На самом деле их отец не нашёл машину там, где якобы её припарковал у магазина, и сразу позвонил в полицию. Об этом Лайфу рассказали в правоохранительных органах.

Оказалось, в столичный главк МВД действительно поступило сообщение, что неизвестный якобы угнал автомобиль с детьми в ТиНАО. Всё прояснилось очень быстро: мужчина наконец-то сориентировался у магазина и нашёл свою машину, в которой сидели дети. С ними, к счастью, всё было в порядке. Полиция, однако, организовала проверку по факту этого инцидента.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в приморском посёлке Пластун подростки угнали автомобиль родителей и погибли в ДТП.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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