В Новой Москве горе-отец "потерял" свою машину с детьми и заявил об угоне

Автомобиль с двумя детьми в Новой Москве никто не угонял. На самом деле их отец не нашёл машину там, где якобы её припарковал у магазина, и сразу позвонил в полицию. Об этом Лайфу рассказали в правоохранительных органах.

Оказалось, в столичный главк МВД действительно поступило сообщение, что неизвестный якобы угнал автомобиль с детьми в ТиНАО. Всё прояснилось очень быстро: мужчина наконец-то сориентировался у магазина и нашёл свою машину, в которой сидели дети. С ними, к счастью, всё было в порядке. Полиция, однако, организовала проверку по факту этого инцидента.