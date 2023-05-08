В Москве неизвестный угнал автомобиль с двумя детьми внутри

В Москве неизвестный угнал автомобиль, в котором находились двое детей в возрасте четырёх и восьми лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника телеграм-канала, речь идёт о белом Mitsubishi. Сейчас иномарку ищут сотрудники полиции. Уточняется, что машину угнали на территории Новой Москвы (улица Рассказовка).