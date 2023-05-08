В Москве неизвестный угнал автомобиль с двумя детьми внутри
В Москве неизвестный угнал автомобиль, в котором находились двое детей в возрасте четырёх и восьми лет. Об этом сообщает SHOT.
По данным источника телеграм-канала, речь идёт о белом Mitsubishi. Сейчас иномарку ищут сотрудники полиции. Уточняется, что машину угнали на территории Новой Москвы (улица Рассказовка).
Ранее Лайф сообщал о том, что в приморском посёлке Пластун подростки угнали автомобиль родителей и погибли в ДТП.
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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин