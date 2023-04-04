У топ-менеджера крупной IT-компании в Москве угнали Lamborghini за 12 млн

В Москве у топ-менеджера крупной IT-компании угнали Lamborghini Murcielago за 12 миллионов рублей, инцидент произошёл прямо на подземной парковке, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жертвой угона стал 38-летний директор департамента компании "Ситроникс". Он получил шикарное авто по наследству после смерти отца. Но днём 2 апреля он чуть было навсегда не лишился своего Lamborghini.

Прямо с парковки машину угнали. Найти авто удалось в ночь на 3 апреля на таможенном посту в подмосковном Домодедове. Полицейские задержали угонщика и его сообщника. Против похитителя возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь следователи выясняют, кому и зачем нужен был почти 20-летний Lamborghini и куда его планировали спрятать.