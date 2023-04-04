ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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4 апреля, 07:53

У топ-менеджера крупной IT-компании в Москве угнали Lamborghini за 12 млн

<p>Lamborghini, который угнали у топ-менеджера крупной IT-компании в Москве. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49819" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Lamborghini, который угнали у топ-менеджера крупной IT-компании в Москве. Фото © SHOT

В Москве у топ-менеджера крупной IT-компании угнали Lamborghini Murcielago за 12 миллионов рублей, инцидент произошёл прямо на подземной парковке, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, жертвой угона стал 38-летний директор департамента компании "Ситроникс". Он получил шикарное авто по наследству после смерти отца. Но днём 2 апреля он чуть было навсегда не лишился своего Lamborghini.

Прямо с парковки машину угнали. Найти авто удалось в ночь на 3 апреля на таможенном посту в подмосковном Домодедове. Полицейские задержали угонщика и его сообщника. Против похитителя возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь следователи выясняют, кому и зачем нужен был почти 20-летний Lamborghini и куда его планировали спрятать.

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А ранее Лайф рассказывал историю "предприимчивой" москвички, которая сначала продала BМW за пять миллионов рублей, а через день вместе с подельниками угнала машину.

Александра Вишнякова
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