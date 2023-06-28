Школьница ушла из дома из-за не пускавших её гулять родителей и была изнасилована

Восьмиклассница из Подмосковья поссорилась с родителями, не дававшими ей "жить по-взрослому", и ушла из дома. Через несколько часов её изнасиловали, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, школьница из Воскресенска поругалась с родителями из-за того, что те не пускали её гулять, несмотря на каникулы. Девочка ушла из дома и выключила свой телефон. Родители долго пытались до неё дозвониться, но все попытки были тщетны. В итоге они пошли писать заявление в полицию.

Найти школьницу удалось на следующий день. Девочка рассказала, что её изнасиловал неизвестный. Вскоре полицейские задержали злоумышленника, им оказался гражданин одной из стран СНГ. Школьница вернулась домой, а с насильником теперь разбираются полицейские.