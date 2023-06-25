В Егорьевске задержали серийного педофила, нападавшего на детей прямо на улице

Правоохранителям удалось задержать педофила, который надругался над детьми в Егорьевске, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Кадры с допроса педофила, который надругался над детьми в Егорьевске. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"В Егорьевске задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, задержанный 1977 года рождения в течение года совершал преступления против половой неприкосновенности пяти детей в возрасте 10–13 лет и давал им деньги за молчание. Дома у подозреваемого также провели обыск, в ходе которого были изъяты автомобиль и мотоцикл, на котором, со слов детей, он приезжал к ним. В ближайшее время суд изберёт мужчине меру пресечения.