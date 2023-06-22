В Егорьевске ищут серийного педофила-насильника, нападающего на детей на улице

В Московской области разыскивают педофила, который подкарауливает детей на улице и насилует. Уже известно о четырёх случаях нападения, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, извращенец орудует в городе Егорьевске. Известно, что он надругался над несовершеннолетними на территории заброшенного здания егорьевского Роспотребнадзора. Как выяснила полиция, первые случаи были зафиксированы ещё летом 2022 года. Среди четырёх пострадавших — дети 11 и 12 лет, не состоящие на учёте и почти все из благополучных семей.

Не исключено, что жертв на самом деле больше. Дети уже дали описание преступника, теперь его ищут правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних".