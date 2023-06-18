Шесть раз судимый педофил-рецидивист изнасиловал школьницу в московском парке

Педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицыно в Москве. Ранее мужчина шесть раз был судим за насильственные действия. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, девочка днём гуляла в парке. Там её и подкараулил 50-летний насильник. Сразу после совершения преступления он скрылся. Об изнасиловании стало известно, когда школьнице стало плохо. Вечером её на скорой увезли в больницу. Сейчас ребёнок проходит курс лечения.

Нападавшего быстро вычислили. Им оказался 50-летний Илья Д. Мужчина живёт недалеко от парка — в Западном Бирюлёве. Полицейские нагрянули к нему в квартиру и задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".