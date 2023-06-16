В Кемеровской области рецидивист попытался изнасиловать школьницу на улице
В Кемеровской области ранее судимый 33-летний рецидивист попытался изнасиловать 16-летнюю девочку на улице. Инцидент произошёл в центре посёлка городского типа Верх-Чебула.
Мужчина, напавший на школьницу. Фото © Telegram / SHOT
По данным SHOT, девятиклассница гуляла с друзьями около часа ночи. Когда подростки разошлись, на девочку набросился мужчина по имени Николай. Он бросил её на землю, порвал на подростке одежду и попытался изнасиловать. Друзья школьницы вернулись и спугнули преступника, он скрылся.
Вскоре мужчину задержали и поместили в изолятор. В прошлом он был судим за разбой и убийство. После инцидента в Верх-Чебуле против него возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования.
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Telegram / SHOT