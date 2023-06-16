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16 июня, 08:24

В Кемеровской области рецидивист попытался изнасиловать школьницу на улице

В Кемеровской области ранее судимый 33-летний рецидивист попытался изнасиловать 16-летнюю девочку на улице. Инцидент произошёл в центре посёлка городского типа Верх-Чебула.

Мужчина, напавший на школьницу. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина, напавший на школьницу. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, девятиклассница гуляла с друзьями около часа ночи. Когда подростки разошлись, на девочку набросился мужчина по имени Николай. Он бросил её на землю, порвал на подростке одежду и попытался изнасиловать. Друзья школьницы вернулись и спугнули преступника, он скрылся.

Вскоре мужчину задержали и поместили в изолятор. В прошлом он был судим за разбой и убийство. После инцидента в Верх-Чебуле против него возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования.

Отсидевший 16 лет зэк пытался изнасиловать 16-летнюю девочку в столичном ТЦ

Отсидевший 16 лет зэк пытался изнасиловать 16-летнюю девочку в столичном ТЦ

Ранее Лайф писал о том, что в Калининграде 30-летний массажист подозревается в многократном сексуальном насилии над 11-летней пятиклассницей.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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