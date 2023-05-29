Отсидевший 16 лет зэк пытался изнасиловать 16-летнюю девочку в столичном ТЦ

В Москве полиция ищет бывшего заключённого, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девочку в торговом центре. Как пишет SHOT, неизвестный познакомился с двумя шестнадцатилетними девушками, которые работают на стойке по оформлению сим-карт в ТЦ "Трамплин" на Ярцевской улице.

Несмотря на отсутствие у него паспорта, девушки дали ему сим-карту, а тот в знак благодарности пригласил их на фуд-корт выпить лимонад. Там извращенец рассказал, что отсидел 16 лет за бандитизм, а по дороге обратно начал приставать к одной из несовершеннолетних и попытался затащить её в туалет.

Чудом девушка смогла вырваться, однако мужчина предупредил, что "всё равно её добьётся", после чего продолжил домогательства у стойки. Это заметили охранники, которые выгнали неадеквата. Теперь его поисками занимается полиция.