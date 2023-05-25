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25 мая, 15:43

В Якутии судимый педиатр забрал девятилетнюю девочку "в больницу" и изнасиловал

В Якутии задержали врача за изнасилование девятилетней девочки

В Якутии оперативники задержали заместителя главного врача больницы по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает "Рен-ТВ".

По информации издания, 42-летний медик приехал на вызов к школьнице, которая живёт с бабушкой. Он убедил пожилую женщину в том, что ребёнка необходимо увезти на осмотр, только вот поехали они не в больницу, а к врачу домой, где и было совершено насилие. Также извращенец запугал девочку, чтобы та никому об этом не рассказывала. Однако о действиях педофила узнали родители несовершеннолетней, они и обратились в полицию.

Как оказалось, несколько лет назад доктор был судим за насильственные действия в отношении ребёнка, но каким-то образом смог вернуться в детскую медицину. В отношении извращенца возбуждено уголовное дело, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

В Якутске задержали педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку в прямом эфире

В Якутске задержали педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку в прямом эфире

Ранее Лайф сообщал, что под Саратовом нашли тело учителя, которого обвиняли в развращении учеников. Сам 59-летний педагог всё отрицал и говорил, что "ему никто всё равно не поверит", а спустя пару дней и вовсе перестал выходить на связь.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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