В Якутии судимый педиатр забрал девятилетнюю девочку "в больницу" и изнасиловал

В Якутии оперативники задержали заместителя главного врача больницы по подозрению в изнасиловании девятилетней девочки, сообщает "Рен-ТВ".

По информации издания, 42-летний медик приехал на вызов к школьнице, которая живёт с бабушкой. Он убедил пожилую женщину в том, что ребёнка необходимо увезти на осмотр, только вот поехали они не в больницу, а к врачу домой, где и было совершено насилие. Также извращенец запугал девочку, чтобы та никому об этом не рассказывала. Однако о действиях педофила узнали родители несовершеннолетней, они и обратились в полицию.

Как оказалось, несколько лет назад доктор был судим за насильственные действия в отношении ребёнка, но каким-то образом смог вернуться в детскую медицину. В отношении извращенца возбуждено уголовное дело, ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.