Под Саратовом нашли тело учителя, которого обвиняли в развращении учеников

В Саратовской области учитель математики покончил с собой. Незадолго до этого родители обвинили его в домогательствах по отношению к ученикам, сообщает SHOT.

Это случилось в посёлке Пинеровка. По данным телеграм-канала, родители семиклассников пришли к директору и пожаловались на 59-летнего педагога, который пристаёт к детям на занятиях. В частности, они заявили, что мужчина якобы что-то шепчет ребятам на ухо, трогает их за голову и плечи. Сам учитель все обвинения отрицал и говорил, что "ему никто всё равно не поверит", а спустя пару дней и вовсе перестал выходить на связь.

Педагога искали в течение недели, а накануне, 23 мая, его тело нашли в реке Хопёр в километре от Пинеровки. Известно, что мужчина проработал в школе 38 лет и имел несколько почётных званий.