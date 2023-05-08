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8 мая, 08:13

Под Оренбургом восьмилетнего мальчика изнасиловал в лесу "знакомый бабушки"

Восьмилетнего мальчика изнасиловали, когда он приехал погостить в деревню к бабушке в Оренбургской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, родители отправили ребёнка в гости к бабушке под Оренбург. Там со школьником познакомился 58-летний сосед женщины. Он предложил второкласснику покататься на своём автомобиле марки Datsun. Школьник знал, что мужчина — бабушкин знакомый, и согласился, ничего не опасаясь.

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В итоге мужчина увёз ребёнка в лес и, как потом рассказал мальчик, совершил действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело, педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Лайф рассказывал, что полиция проводит проверку в отношении 18-летнего жителя Красноярска, который домогался школьницы в лифте. Развратные действия парня сняла камера.

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Наркоман-педофил из Реутова изнасиловал девочку в лифте по пути на 9-й этаж за закладкой

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Shutterstock

Иван Косицын
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