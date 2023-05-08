Под Оренбургом восьмилетнего мальчика изнасиловал в лесу "знакомый бабушки"

Восьмилетнего мальчика изнасиловали, когда он приехал погостить в деревню к бабушке в Оренбургской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, родители отправили ребёнка в гости к бабушке под Оренбург. Там со школьником познакомился 58-летний сосед женщины. Он предложил второкласснику покататься на своём автомобиле марки Datsun. Школьник знал, что мужчина — бабушкин знакомый, и согласился, ничего не опасаясь.

В итоге мужчина увёз ребёнка в лес и, как потом рассказал мальчик, совершил действия сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело, педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.