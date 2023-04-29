Наркоман-педофил из Реутова изнасиловал девочку в лифте по пути на 9-й этаж за закладкой

По данным телеграм-канала, мужчина зашёл в подъезд, чтобы забрать на одном из этажей сделанную закладку с наркотическими веществами. В лифте с ним поднималась школьница, на которую он внезапно напал. После изнасилования он забрал на 9-м этаже эфедрон массой 1,65 грамма. С ним педофила и задержали, ему грозит наказание по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Хранение наркотиков".