Наркоман-педофил из Реутова изнасиловал девочку в лифте по пути на 9-й этаж за закладкой
В Реутове мужчина изнасиловал школьницу в лифте по пути на 9-й этаж за закладкой
В Реутове 33-летний наркоман надругался над 11-летней девочкой прямо в лифте дома. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчина зашёл в подъезд, чтобы забрать на одном из этажей сделанную закладку с наркотическими веществами. В лифте с ним поднималась школьница, на которую он внезапно напал. После изнасилования он забрал на 9-м этаже эфедрон массой 1,65 грамма. С ним педофила и задержали, ему грозит наказание по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Хранение наркотиков".
Ранее Лайф писал, что в Карачаевске обнаружили тело десятилетней девочки с перерезанным горлом. В её убийстве заподозрили соседского 16-летнего подростка, он уже задержан и показал на следственном эксперименте, как похитил и убил школьницу.
Shutterstock