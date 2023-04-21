Появилось видео следственного эксперимента с 16-летним убийцей девочки из Карачаевска

Суд в Карачаево-Черкесии отправил под арест 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девочки 20 апреля. Фигурант уголовного дела уже сознался в преступлении и на следственном эксперименте показал свои действия. Видео оказалось в распоряжении SHOT.