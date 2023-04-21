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21 апреля, 17:20

Появилось видео следственного эксперимента с 16-летним убийцей девочки из Карачаевска

Суд в Карачаевске арестовал 16-летнего подозреваемого в убийстве девочки

<p>Следственный эксперимент с убийцей девочки в Карачаевске. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50408" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Следственный эксперимент с убийцей девочки в Карачаевске. Фото © SHOT

Суд в Карачаево-Черкесии отправил под арест 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девочки 20 апреля. Фигурант уголовного дела уже сознался в преступлении и на следственном эксперименте показал свои действия. Видео оказалось в распоряжении SHOT.

Следственный эксперимент с убийцей девочки в Карачаевске. Видео © SHOT

"В Карачаевске по ходатайству следователя следственного управления СК РФ по КЧР заключён под стражу 16-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)", — сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СКР РФ.

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Напомним, тело пропавшей в Карачаевске 10-летней девочки обнаружили с перерезанным горлом 20 апреля. По горячим следам был установлен убийца — 16-летний сосед. Сначала парень ударил школьницу в подъезде камнем по голове, а потом затащил в квартиру. Отец убитой нашёл тело дочери без одежды.

Андрей Бражников
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  • Карачаево-Черкесия, Республика

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