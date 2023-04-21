Появилось видео следственного эксперимента с 16-летним убийцей девочки из Карачаевска
Суд в Карачаевске арестовал 16-летнего подозреваемого в убийстве девочки
Следственный эксперимент с убийцей девочки в Карачаевске. Фото © SHOT
Суд в Карачаево-Черкесии отправил под арест 16-летнего подростка, подозреваемого в убийстве девочки 20 апреля. Фигурант уголовного дела уже сознался в преступлении и на следственном эксперименте показал свои действия. Видео оказалось в распоряжении SHOT.
Следственный эксперимент с убийцей девочки в Карачаевске. Видео © SHOT
"В Карачаевске по ходатайству следователя следственного управления СК РФ по КЧР заключён под стражу 16-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)", — сообщается в Telegram-канале регионального следственного управления СКР РФ.
Напомним, тело пропавшей в Карачаевске 10-летней девочки обнаружили с перерезанным горлом 20 апреля. По горячим следам был установлен убийца — 16-летний сосед. Сначала парень ударил школьницу в подъезде камнем по голове, а потом затащил в квартиру. Отец убитой нашёл тело дочери без одежды.