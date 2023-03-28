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28 марта, 09:26

В Петербурге неизвестный надругался над 13-летней школьницей в туалете KFC

В туалете одного из ресторанов KFC в Санкт-Петербурге мужчина надругался над 13-летней девочкой. По информации 78.ru, всё произошло в кафе на Каменноостровском проспекте.

О случившемся пострадавшая рассказала отцу, который обратился в дежурную часть Петроградского района. По словам родителя, неизвестный зашёл в уборную KFC и совершил в отношении его дочери насильственные действия сексуального характера.

Обстоятельства случившегося выясняются, подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который снимал порно с 12-летней приёмной дочерью и продавал видео в Даркнете. Правоохранители уже выяснили, что тот проживает в Выборгском районе Петербурга.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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