В Петербурге неизвестный надругался над 13-летней школьницей в туалете KFC
В туалете одного из ресторанов KFC в Санкт-Петербурге мужчина надругался над 13-летней девочкой. По информации 78.ru, всё произошло в кафе на Каменноостровском проспекте.
О случившемся пострадавшая рассказала отцу, который обратился в дежурную часть Петроградского района. По словам родителя, неизвестный зашёл в уборную KFC и совершил в отношении его дочери насильственные действия сексуального характера.
Обстоятельства случившегося выясняются, подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Санкт-Петербурге был задержан мужчина, который снимал порно с 12-летней приёмной дочерью и продавал видео в Даркнете. Правоохранители уже выяснили, что тот проживает в Выборгском районе Петербурга.
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