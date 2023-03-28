В Петербурге неизвестный надругался над 13-летней школьницей в туалете KFC

В туалете одного из ресторанов KFC в Санкт-Петербурге мужчина надругался над 13-летней девочкой. По информации 78.ru, всё произошло в кафе на Каменноостровском проспекте.

О случившемся пострадавшая рассказала отцу, который обратился в дежурную часть Петроградского района. По словам родителя, неизвестный зашёл в уборную KFC и совершил в отношении его дочери насильственные действия сексуального характера.

Обстоятельства случившегося выясняются, подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.