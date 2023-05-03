КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 14:41

В Москве кафолического священника обвинили в педофилии

<p>Священник, обвиняемый в домогательствах в отношении несовершеннолетних. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/43722" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Священник, обвиняемый в домогательствах в отношении несовершеннолетних. Обложка © Mash

Московские школьники обвинили священника в педофилии. Как пишет Mash, 14-летний пострадавший рассказал родителям, как 22-летний дьякон кафолической церкви Александр И. домогался его во время службы, предлагал уединиться и заплатить за "услугу".

Другой несовершеннолетний также подтвердил эти слова, рассказав о попытке изнасилования со стороны священнослужителя под предлогом продвижения по духовной лестнице.

На данный момент этим делом занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего", "Развратные действия" и "Понуждение к действиям сексуального характера".

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Лайф рассказывал, как наркоман-педофил из Реутова изнасиловал школьницу в лифте по пути за закладкой. Позже его задержали с наркотическим веществом на руках, возбуждено уголовное дело.

Матвей Константинов
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