В Москве кафолического священника обвинили в педофилии

Московские школьники обвинили священника в педофилии. Как пишет Mash, 14-летний пострадавший рассказал родителям, как 22-летний дьякон кафолической церкви Александр И. домогался его во время службы, предлагал уединиться и заплатить за "услугу".

Другой несовершеннолетний также подтвердил эти слова, рассказав о попытке изнасилования со стороны священнослужителя под предлогом продвижения по духовной лестнице.

На данный момент этим делом занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего", "Развратные действия" и "Понуждение к действиям сексуального характера".