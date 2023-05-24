В Якутске задержали педофила, изнасиловавшего пятилетнюю девочку в прямом эфире

В Якутске оперативникам удалось вычислить и задержать педофила, который в прямом эфире изнасиловал пятилетнюю девочку. Как сообщает SHOT, извращенцем оказался 42-летний местный житель Айдер А.

В начале мая в соцсетях появилась информация, что некий подросток наткнулся в "Чат-рулетке" на трансляцию с мужчиной, который в прямом эфире насиловал пятилетнюю внучку своей сожительницы. Молодой человек успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, чтобы тот предал огласке произошедшее. Так, 17 мая на историю отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она, в частности, заявила, что по этому поводу готовится обращение в СК и МВД России.

Именно этот скриншот сделал подросток, чтобы разыскать извращенца. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Поисками стримера-педофила также занимался частный детектив Максим Заболотный. На извращенца уже заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", ему грозит до 20 лет лишения свободы.