Тренер школы олимпийского резерва в Уфе изнасиловал пятиклассницу и домогался её сестры
Тренера детской школы олимпийского резерва в Уфе обвинили в педофилии
Тренер детской школы олимпийского резерва в Уфе. Обложка © МАУ ДО СШОР по горнолыжному спорту
В Уфе по подозрению в изнасиловании подростка задержали 58-летнего тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на тренера-педофила по ски-кроссу пожаловались две сестры-лыжницы. Старшая — девятиклассница — призналась матери, что он домогался её и трогал за разные места во время нескольких выездов на соревнования. Кроме того, мужчина, как утверждается, изнасиловал младшую — пятиклассницу.
В итоге тренера, который работал с детьми почти 20 лет, задержали. Во время допроса он во всём сознался. Возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера".
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