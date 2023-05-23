Тренер школы олимпийского резерва в Уфе изнасиловал пятиклассницу и домогался её сестры

В Уфе по подозрению в изнасиловании подростка задержали 58-летнего тренера детской школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на тренера-педофила по ски-кроссу пожаловались две сестры-лыжницы. Старшая — девятиклассница — призналась матери, что он домогался её и трогал за разные места во время нескольких выездов на соревнования. Кроме того, мужчина, как утверждается, изнасиловал младшую — пятиклассницу.

В итоге тренера, который работал с детьми почти 20 лет, задержали. Во время допроса он во всём сознался. Возбуждены уголовные дела по статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера".