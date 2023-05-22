Судимый за убийство россиянин напился и изнасиловал пасынка в бане на глазах у его матери

Россиянин изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах у его матери. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, инцидент произошёл в селе Сараса Алтайского края.

20 мая женщина пошла в баню со старшим сыном. К водным процедурам решил присоединиться и отчим, который к тому моменту был изрядно пьян. Зайдя в парную и увидев пасынка, он тут же набросился на него, оттолкнув жену. Та не смогла помешать супругу надругаться над мальчиком и лишь вызвала полицию. Мужчину задержали.

Семья, в которой произошла трагедия, является многодетной. Помимо 13-летнего подростка там растут ещё две девочки, которых женщина родила от новоиспечённого педофила. Кроме того, как выяснилось, в прошлом насильник отбывал наказание за убийство.