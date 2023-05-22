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22 мая, 11:16
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Судимый за убийство россиянин напился и изнасиловал пасынка в бане на глазах у его матери

Пьяный житель Алтая изнасиловал 13-летнего подростка на глазах у его матери

Россиянин изнасиловал 13-летнего мальчика в бане на глазах у его матери. Как сообщает телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, инцидент произошёл в селе Сараса Алтайского края.

20 мая женщина пошла в баню со старшим сыном. К водным процедурам решил присоединиться и отчим, который к тому моменту был изрядно пьян. Зайдя в парную и увидев пасынка, он тут же набросился на него, оттолкнув жену. Та не смогла помешать супругу надругаться над мальчиком и лишь вызвала полицию. Мужчину задержали.

Семья, в которой произошла трагедия, является многодетной. Помимо 13-летнего подростка там растут ещё две девочки, которых женщина родила от новоиспечённого педофила. Кроме того, как выяснилось, в прошлом насильник отбывал наказание за убийство.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания. Лейтенанта задержали коллеги, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Обложка ©

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Максим Плетнёв
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