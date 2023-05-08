Судимый житель Приморья месяц насиловал в гостинице дочь сожительницы

В Приморье ранее судимый мужчина месяц насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё происходило в городе Лесозаводске. 38-летний безработный Александр жил с 39-летней женщиной, которая работала уборщицей в школе. Мужчина был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством. Пока мать была на работе, Александр оставался с её маленькой дочерью.

В середине марта он впервые отвёз ребёнка в гостиницу в 30 километрах от города, где надругался. Это повторялось ещё несколько раз до середины апреля, пока запуганная девочка не рассказала обо всём матери. Педофила уже задержали, он во всём сознался. Возбуждено уголовное дело, по которому злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.