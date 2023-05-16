Полицейский изнасиловал девочку в центре для малолетних нарушителей в Петербурге
SHOT: В Санкт-Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в ЦВС
В Санкт-Петербурге полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 36-летний старший лейтенант работал воспитателем в ЦВС для малолетних правонарушителей. Там же с конца апреля находилась его будущая жертва. Сначала полицейский в течение двух дней развращал девочку, а затем изнасиловал её. Всё это происходило прямо на его рабочем месте.
Спустя некоторое время мужчину задержали коллеги. Теперь лейтенанта обвиняют по статьям "Изнасилование", "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 15 лет колонии.
Ранее Лайф писал, что под Оренбургом восьмилетнего мальчика изнасиловал в лесу знакомый бабушки. Возбуждено уголовное дело, педофилу грозит до 20 лет лишения свободы.
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