Полицейский изнасиловал девочку в центре для малолетних нарушителей в Петербурге

По данным телеграм-канала, 36-летний старший лейтенант работал воспитателем в ЦВС для малолетних правонарушителей. Там же с конца апреля находилась его будущая жертва. Сначала полицейский в течение двух дней развращал девочку, а затем изнасиловал её. Всё это происходило прямо на его рабочем месте.