Охранник ночного клуба в Москве изнасиловал 20-летнюю девушку
Москвичка обвинила в изнасиловании охранника ночного клуба Crazy Daisy
Охранник популярного московского ночного клуба Crazy Daisy изнасиловал одну из посетительниц, сообщает телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Девушка 2003 года рождения рассказала отцу, что её изнасиловал охранник заведения", — уточнил собеседник канала.
По его словам, после услышанного утром 9 мая шокирующего признания мужчина сразу обратился в полицию. О каком именно из трёх столичных клубов Crazy Daisy идёт речь, не уточняется. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают обстоятельства случившегося. Информации о подозреваемом нет.
Ранее Лайф сообщал, что в Оренбургской области восьмилетнего мальчика, который приехал погостить в деревню к бабушке, изнасиловал в лесу "знакомый" пенсионерки. Он предложил ребёнку покататься на своём автомобиле.