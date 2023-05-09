Охранник ночного клуба в Москве изнасиловал 20-летнюю девушку

Охранник популярного московского ночного клуба Crazy Daisy изнасиловал одну из посетительниц, сообщает телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Девушка 2003 года рождения рассказала отцу, что её изнасиловал охранник заведения", — уточнил собеседник канала.

По его словам, после услышанного утром 9 мая шокирующего признания мужчина сразу обратился в полицию. О каком именно из трёх столичных клубов Crazy Daisy идёт речь, не уточняется. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают обстоятельства случившегося. Информации о подозреваемом нет.