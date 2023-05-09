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9 мая, 17:50

Охранник ночного клуба в Москве изнасиловал 20-летнюю девушку

Москвичка обвинила в изнасиловании охранника ночного клуба Crazy Daisy

Охранник популярного московского ночного клуба Crazy Daisy изнасиловал одну из посетительниц, сообщает телеканал "Рен ТВ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Девушка 2003 года рождения рассказала отцу, что её изнасиловал охранник заведения", — уточнил собеседник канала.

По его словам, после услышанного утром 9 мая шокирующего признания мужчина сразу обратился в полицию. О каком именно из трёх столичных клубов Crazy Daisy идёт речь, не уточняется. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают обстоятельства случившегося. Информации о подозреваемом нет.

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Ранее Лайф сообщал, что в Оренбургской области восьмилетнего мальчика, который приехал погостить в деревню к бабушке, изнасиловал в лесу "знакомый" пенсионерки. Он предложил ребёнку покататься на своём автомобиле.

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Crazy Daisy

Ирина Фальке
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