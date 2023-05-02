Москвичка "поймала мэтч" в приложении для секс-знакомств и стала жертвой жестокого избиения

Жительницу Москвы избил и чуть не изнасиловал мужчина, с которым та познакомилась в приложении для поиска сексуального партнёра. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 34-летняя москвичка познакомилась с мужчиной через сервис Pure. Она приехала к нему домой в выходные, чтобы провести ночь. После контакта мужчина начал требовать близости ещё, но женщина отказала ему — у неё болела голова и нужно было возвращаться домой.

После отказа мужчина начал избивать её руками и ногами, нанося удары по лицу и телу. В какой-то момент он даже попытался изнасиловать партнёршу. В итоге пострадавшая смогла уехать домой только в 10 утра.

После случившегося москвичка обратилась в полицию и удалила злосчастное приложение. Правоохранители нагрянули домой к избившему её мужчине, они проводят проверку.