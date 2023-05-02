КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 12:56

Москвичка "поймала мэтч" в приложении для секс-знакомств и стала жертвой жестокого избиения

SHOT: В Москве мужчина избил партнёршу, с которой встретился ради секса

Жительницу Москвы избил и чуть не изнасиловал мужчина, с которым та познакомилась в приложении для поиска сексуального партнёра. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 34-летняя москвичка познакомилась с мужчиной через сервис Pure. Она приехала к нему домой в выходные, чтобы провести ночь. После контакта мужчина начал требовать близости ещё, но женщина отказала ему — у неё болела голова и нужно было возвращаться домой.

После отказа мужчина начал избивать её руками и ногами, нанося удары по лицу и телу. В какой-то момент он даже попытался изнасиловать партнёршу. В итоге пострадавшая смогла уехать домой только в 10 утра.

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После случившегося москвичка обратилась в полицию и удалила злосчастное приложение. Правоохранители нагрянули домой к избившему её мужчине, они проводят проверку.

Ранее Лайф писал о том, что в подмосковном Реутове 33-летний наркоман надругался над 11-летней девочкой прямо в лифте дома, пока поднимался за закладкой.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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