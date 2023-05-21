Учитель просвещал семиклассницу в истории древних греков на примере своих голых фото

В Вологодской области учитель истории отправлял семикласснице свои обнажённые фотографии и просил от неё того же в ответ. Об этом пишет Mash.

44-летний педагог числится в школе Чагодощенского района. Он начал переписываться с ученицей с прошлой осени под предлогом рассказать ей побольше про Древнюю Грецию. Так, мужчина объяснял, что в те времена публичная нагота считалась нормальной. Затем он прислал девочке свои интимные снимки и попросил её сделать то же самое.

Однако мать школьницы вовремя увидела эти сообщения и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Сейчас подозреваемый отстранён от уроков и находится под подпиской о невыезде. В школе его знают как профессионала и раньше нареканий к нему не имели.