В Подмосковье восьмиклассница пожаловалась на развратные действия отца

Девочка, проживающая в Подмосковье, пожаловалась на то, что её развращает родной отец. По её словам, всё началось после смерти матери. Тогда родитель начал целовать и трогать своего ребёнка за интимные места.

Как стало известно телеграм-каналу SHOT, 16-летняя девочка раскрыла свою тайну директору школы. Ученица рассказала, что 57-летний папа трогал её, ласкал и проявлял настойчивый интерес. Всё, по её словам, началось в январе этого года, после смерти матери, и происходило примерно раз в месяц. Как сообщает ресурс, девочка была не против, но решила поделиться с педагогом. Как она утверждает, до контакта с отцом у них не дошло. Семья не состоит на профилактическом учёте. Теперь проверку в отношении действий главы семейства проводит полиция.