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23 апреля, 11:44

Развращавший дочь педофил найден мёртвым в московском СИЗО

В СИЗО умер москвич, обвиняемый в развратных действиях в отношении дочери

Обвиняемый в развратных действиях в отношении ребёнка умер в московском СИЗО-4 в Северном Медведкове. Факт смерти подтвердило столичное управление ФСИН.

"22 апреля на своём спальном месте в палате медицинской части СИЗО-4 был обнаружен без признаков жизни обвиняемый по ч. 4 ст. 132 УК РФ 1973 года рождения", — сообщили в ведомстве журналистам.

На место происшествия прибыли медработник СИЗО и городская бригада скорой медицинской помощи. Они констатировали смерть мужчины, предварительная причина — хроническое заболевание. СК и прокуратура проинформированы об инциденте.

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"Московский комсомолец" сообщает, что речь идёт о мужчине, который находился в изоляторе по обвинению в развратных действиях со своей 13-летней дочерью. В понедельник в Бабушкинском суде должно было состояться очередное заседание по его делу.

Ранее Лайф писал, что в Марий Эл отец и сын из полицейской династии задержали эксгибициониста-педофила. Злоумышленник был в розыске два года, пока не встретился с Мансуровыми.

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Никита Никонов
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