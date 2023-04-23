Развращавший дочь педофил найден мёртвым в московском СИЗО

Обвиняемый в развратных действиях в отношении ребёнка умер в московском СИЗО-4 в Северном Медведкове. Факт смерти подтвердило столичное управление ФСИН.

"22 апреля на своём спальном месте в палате медицинской части СИЗО-4 был обнаружен без признаков жизни обвиняемый по ч. 4 ст. 132 УК РФ 1973 года рождения", — сообщили в ведомстве журналистам.

На место происшествия прибыли медработник СИЗО и городская бригада скорой медицинской помощи. Они констатировали смерть мужчины, предварительная причина — хроническое заболевание. СК и прокуратура проинформированы об инциденте.

"Московский комсомолец" сообщает, что речь идёт о мужчине, который находился в изоляторе по обвинению в развратных действиях со своей 13-летней дочерью. В понедельник в Бабушкинском суде должно было состояться очередное заседание по его делу.