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2 июня, 08:48

Массажист из Калининграда 17 раз изнасиловал школьницу и снял всё на видео

Amber Mash: В Калининграде задержан массажист за изнасилования 11-летней девочки

В Калининграде 30-летний массажист подозревается в многократном сексуальном насилии над пятиклассницей. Об этом пишет Amber Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина проживал в одной квартире с семьёй, где воспитывались две дочери. Сначала он приставал к старшей девочке, а затем переключился на младшую — пятиклассницу. Массажист провожал её до школы, стараясь втереться в доверие, после чего перешёл к насильственным действиям.

Полиция установила 17 эпизодов преступления. Подругу школьницы он заставил снимать всё на видео, позже она и рассказала своим родителями о произошедшем. Подозреваемый задержан, сейчас устанавливается точное число его жертв, так как он работал массажистом, специалистом по растяжке с детьми и вёл ЛФК.

Наркоман-педофил из Реутова изнасиловал девочку в лифте по пути на 9-й этаж за закладкой

Наркоман-педофил из Реутова изнасиловал девочку в лифте по пути на 9-й этаж за закладкой

Ранее сообщалось, что в Якутске оперативникам удалось вычислить и задержать 42-летнего педофила, который в прямом эфире изнасиловал пятилетнюю девочку. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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