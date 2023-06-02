Массажист из Калининграда 17 раз изнасиловал школьницу и снял всё на видео

В Калининграде 30-летний массажист подозревается в многократном сексуальном насилии над пятиклассницей. Об этом пишет Amber Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина проживал в одной квартире с семьёй, где воспитывались две дочери. Сначала он приставал к старшей девочке, а затем переключился на младшую — пятиклассницу. Массажист провожал её до школы, стараясь втереться в доверие, после чего перешёл к насильственным действиям.

Полиция установила 17 эпизодов преступления. Подругу школьницы он заставил снимать всё на видео, позже она и рассказала своим родителями о произошедшем. Подозреваемый задержан, сейчас устанавливается точное число его жертв, так как он работал массажистом, специалистом по растяжке с детьми и вёл ЛФК.