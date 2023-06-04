Педофил из Discord нашёл малолетнюю геймершу и пытался развести её на нюдсы

30-летний москвич создал на телефоне отца-пенсионера аккаунт в Discord, чтобы разводить школьниц на интимные фотографии. Подробности рассказывает SHOT.

Педофил зарегистрировался в приложении, познакомился там с 11-летней школьницей и сразу начал с ней переписываться. Девочка общалась с неизвестным месяц, после чего переписка обрела эротический характер: мужчина стал рассказывать ребёнку о взрослых отношениях и уговаривал её прислать интимные фото.

Девочка насторожилась и рассказала обо всём маме, которая, не медля ни секунды, обратилась в полицию. По данным SHOT, извращенца вычислили за пару дней и задержали.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.