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4 июня, 17:12

Педофил из Discord нашёл малолетнюю геймершу и пытался развести её на нюдсы

Москвич пытался развести 11-летнюю девочку на интим с левого аккаунта в Discord

30-летний москвич создал на телефоне отца-пенсионера аккаунт в Discord, чтобы разводить школьниц на интимные фотографии. Подробности рассказывает SHOT.

Педофил зарегистрировался в приложении, познакомился там с 11-летней школьницей и сразу начал с ней переписываться. Девочка общалась с неизвестным месяц, после чего переписка обрела эротический характер: мужчина стал рассказывать ребёнку о взрослых отношениях и уговаривал её прислать интимные фото.

Девочка насторожилась и рассказала обо всём маме, которая, не медля ни секунды, обратилась в полицию. По данным SHOT, извращенца вычислили за пару дней и задержали.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Ему грозит от 12 до 20 лет заключения.

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Ранее в Нижнем Новгороде школьница попалась на продаже интимных фото родному отцу. Переписку с 36-летним мужчиной случайно обнаружила её мать, которая давно развелась с ним.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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