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19 мая, 08:48

Российская школьница попалась на продаже интимных фото родному отцу

Ni Mash: В Нижнем Новгороде школьница продавала интимные фото родному отцу

В Нижнем Новгороде 14-летняя девочка продавала интимные фото родному отцу. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Родители школьницы давно развелись. Мать девочки случайно обнаружила её переписку с 36-летним отцом в одном из мессенджеров. Там были фотографии дочери эротического содержания, которые экс-супруг сопровождал комментариями.

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При этом девочка получала от отца по девять тысяч рублей за каждую откровенную фотографию. Мать школьницы обратилась в полицию, её бывшего мужа уже задержали.

Как сообщалось ранее, в Приморье ранее судимый мужчина месяц насиловал пятилетнюю дочь своей сожительницы. Всё происходило в городе Лесозаводске.

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Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
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