Российская школьница попалась на продаже интимных фото родному отцу

В Нижнем Новгороде 14-летняя девочка продавала интимные фото родному отцу. Об этом сообщает телеграм-канал Ni Mash.

Родители школьницы давно развелись. Мать девочки случайно обнаружила её переписку с 36-летним отцом в одном из мессенджеров. Там были фотографии дочери эротического содержания, которые экс-супруг сопровождал комментариями.

При этом девочка получала от отца по девять тысяч рублей за каждую откровенную фотографию. Мать школьницы обратилась в полицию, её бывшего мужа уже задержали.