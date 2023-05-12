В Москве отчим насиловал 16-летнюю падчерицу, а её мать снимала это на видео

В Москве отчим насиловал 16-летнюю падчерицу, а мать девочки снимала это на видео. Порно с ребёнком выкладывали в Сеть. Сейчас родители пострадавшей девочки задержаны, сообщает телеграм-канал SHOT.

41-летний инженер одной из столичных строительных компаний Александр с женой Светланой, которая являлась гендиректором торговой компании, решили заработать на съёмке видео для взрослых. Известно, что мужчина насиловал падчерицу на камеру, также делались интимные фото. Всё это проходило в квартире семьи на Волжском бульваре в Москве. Туда и нагрянули полицейские. Сначала задержали только отчима. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Позже была задержана и мать 16-летней девочки. На обоих супругов завели дело за использование несовершеннолетней в съёмках порнографических материалов. Отчим девочки в 2003 году был судим за убийство. При этом семья на учёте в полиции не состояла.