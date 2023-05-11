Порно на трёх жёстких дисках: В Подмосковье мать с молодым любовником насиловала сына-третьеклассника на камеру

В Московской области задержали мать, которая снимала порно с девятилетним сыном. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, в съёмках также участвовал коллега женщины с завода.

По данным телеграм-канала, полицейские нашли видео с маленьким мальчиком в Сети. Личности "актёров" быстро установили — все они жили в Дзержинском. Женщина на видео оказалась матерью школьника — 40-летней начальницей отдела одного из местных предприятий, а мужчина — её 26-летним коллегой.

Мать воспитывает сына без отца, но на учёте семья не состояла. Дома у них изъяли три жёстких диска, чтобы проверить весь контент. Пока на женщину и её молодого любовника возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка.