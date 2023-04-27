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27 апреля, 15:16

Полиция задержала "гостеприимного" московского педофила

В Москве задержали педофила, который звал детей в гости и включал порно

В Москве полиция задержала педофила, который приглашал к себе детей поиграть в приставку и включал порно. По данным SHOT, им оказался 33-летний одинокий IT-специалист, живущий на Долгопрудной аллее. Соседи мужчины подтвердили, что к нему часто ходили школьники, и охарактеризовали его как "обычного" и "неброского".

"Да он обычный прям, вообще неброский такой. Даже на него и не подумаешь. Спокойный такой, и не дашь ему 33 года. Какой-то такой в очках. Просто обычный такой", рассказал один из них журналистам.

Сосед — о задержанном в Москве педофиле. Видео © SHOT

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Напомним, мужчину начали искать сегодня. Шокирующие истории от своих детей услышали сразу четыре жительницы СВАО. Известно, что у него успели побывать три ребёнка, младший из которых учится в пятом классе. Все дети из одной школы и живут неподалёку.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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