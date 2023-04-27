Полиция задержала "гостеприимного" московского педофила

В Москве полиция задержала педофила, который приглашал к себе детей поиграть в приставку и включал порно. По данным SHOT, им оказался 33-летний одинокий IT-специалист, живущий на Долгопрудной аллее. Соседи мужчины подтвердили, что к нему часто ходили школьники, и охарактеризовали его как "обычного" и "неброского".

"Да он обычный прям, вообще неброский такой. Даже на него и не подумаешь. Спокойный такой, и не дашь ему 33 года. Какой-то такой в очках. Просто обычный такой", — рассказал один из них журналистам.

Сосед — о задержанном в Москве педофиле. Видео © SHOT