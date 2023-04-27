В Москве ищут "гостеприимного" дядю, который звал детей играть в приставку, но включал порно

В Москве ищут предполагаемого педофила, который заманивает детей к себе домой под предлогом игры на приставке, а по факту заставляет смотреть их фильмы для взрослых. Как пишет телеграм-канал SHOT, его жертвами могли стать как минимум четыре ребёнка.

Сразу четыре жительницы СВАО услышали от своих детей похожие и одинаково шокирующие истории: неизвестный звал их в гости, предлагая поиграть на Sony PlayStation, а сам включал порно и смотрел вместе с детьми.

Известно, что дома у "гостеприимного" москвича успели побывать пятиклассница, шестиклассник и два восьмиклассника. Все они учатся в одной школе и живут в соседних домах. При этом пока выясняется, вместе или по отдельности они были у мужчины. Сейчас полиция устанавливает его личность.