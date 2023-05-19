В Москве отец школьницы нашёл у неё интимные видео с учителем биологии
Учителя биологии в Москве заподозрили в совращении девятиклассницы
Учителя биологии заподозрили в совращении школьницы. Фото © Telegram / Mash
В Москве 28-летнего учителя биологии из школы № 1569 заподозрили в совращении ученицы девятого класса. Отец школьницы обнаружил в её телефоне интимные видео от педагога.
По данным Mash, на тех роликах мужчина был абсолютно голый и намекал ученице на интим. Также отец девочки считает, что у педагога и школьницы весной 2020 года был оральный секс в кабинете биологии, после уроков.
После обращения отца девочки в правоохранительные органы учителя задержали, причём прямо в здании школы. На сайте учреждения страница педагога теперь недоступна.
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