В Москве отец школьницы нашёл у неё интимные видео с учителем биологии

В Москве 28-летнего учителя биологии из школы № 1569 заподозрили в совращении ученицы девятого класса. Отец школьницы обнаружил в её телефоне интимные видео от педагога.

По данным Mash, на тех роликах мужчина был абсолютно голый и намекал ученице на интим. Также отец девочки считает, что у педагога и школьницы весной 2020 года был оральный секс в кабинете биологии, после уроков.

После обращения отца девочки в правоохранительные органы учителя задержали, причём прямо в здании школы. На сайте учреждения страница педагога теперь недоступна.