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17 мая, 14:40

Екатеринбургского подростка заставляют учиться в той же школе, где его насиловали

Mash: Изнасилованного ученика спецшколы в Екатеринбурге оставили в том же классе

Ученика, которого насиловали в екатеринбургской спецшколе № 124 для трудных подростков, не переводят в другое заведение и предлагают продолжить обучение в том же классе. Об этом пишет Mash.

О переводе в другую школу просило само руководство учреждения, где были выявлены издевательства. Но суд в иске отказал. После огласки истории и возбуждения уголовного дела мальчик долгое время находился дома, теперь ему придётся вновь идти в ту же школу.

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Напомним, в Екатеринбурге учеников спецшколы № 124 насиловали и подвергали издевательствам в качестве наказания. Педагоги так "перевоспитывали" трудных детей. Причём заставляли они делать всё это старшеклассников. Одному из пострадавших удалось сбежать, он пришёл домой и рассказал матери об издевательствах. Возбуждено уголовное дело. Директор школы отстранён от работы.

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Татьяна Миссуми
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