Екатеринбургского подростка заставляют учиться в той же школе, где его насиловали

Ученика, которого насиловали в екатеринбургской спецшколе № 124 для трудных подростков, не переводят в другое заведение и предлагают продолжить обучение в том же классе. Об этом пишет Mash.

О переводе в другую школу просило само руководство учреждения, где были выявлены издевательства. Но суд в иске отказал. После огласки истории и возбуждения уголовного дела мальчик долгое время находился дома, теперь ему придётся вновь идти в ту же школу.