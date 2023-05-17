Екатеринбургского подростка заставляют учиться в той же школе, где его насиловали
Mash: Изнасилованного ученика спецшколы в Екатеринбурге оставили в том же классе
Ученика, которого насиловали в екатеринбургской спецшколе № 124 для трудных подростков, не переводят в другое заведение и предлагают продолжить обучение в том же классе. Об этом пишет Mash.
О переводе в другую школу просило само руководство учреждения, где были выявлены издевательства. Но суд в иске отказал. После огласки истории и возбуждения уголовного дела мальчик долгое время находился дома, теперь ему придётся вновь идти в ту же школу.
Напомним, в Екатеринбурге учеников спецшколы № 124 насиловали и подвергали издевательствам в качестве наказания. Педагоги так "перевоспитывали" трудных детей. Причём заставляли они делать всё это старшеклассников. Одному из пострадавших удалось сбежать, он пришёл домой и рассказал матери об издевательствах. Возбуждено уголовное дело. Директор школы отстранён от работы.