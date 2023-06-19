Протокол кастрации педофилов утвердили в Белоруссии

Минздрав Белоруссии разработал и утвердил клинический протокол, предполагающий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"По инициативе Генеральной прокуратуры утверждён план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации, утверждён механизм реабилитации жертв сексуального насилия. Подготовлены изменения в Уголовный кодекс: наряду с наказанием за преступление по приговору суда предусматривается принудительное лечение лиц, страдающих педофилией", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Минздрав разработал и утвердил клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, включая применение химической кастрации.

В ведомстве подчеркнули, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов об усилении ответственности родителей, установление наказания по КоАП за пропаганду ЛГБТ, смены пола, педофилии и чайлдфри.