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18 июня, 16:19

В ЛДПР предложили химически кастрировать педофилов

Представители ЛДПР готовят законопроект, который предусматривает введение химической кастрации педофилов в России. Это означает, что таким людям будут принудительно вводить препараты, которые будут снижать их половое влечение.

Законопроект скоро представят в Госдуме. Авторы ссылаются на рост числа преступлений сексуального характера, особенно против несовершеннолетних, а также повторных преступлений после освобождения.

Подобная мера защиты от рецидивов уже используется в других странах. Ранее возможность применения химической кастрации уже рассматривалась в парламенте, но была отклонена из-за высокой стоимости препаратов. Однако ЛДПР считает этот аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией.

"Фракция ЛДПР предлагает использовать этот опыт и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесён в Госдуму", — сказано в сообщении партии в телеграм-канале.

Педофил из Discord нашёл малолетнюю геймершу и пытался развести её на нюдсы

Педофил из Discord нашёл малолетнюю геймершу и пытался развести её на нюдсы

Ранее Лайф рассказывал о том, что в московском парке шесть раз судимый за насильственные действия рецидивист изнасиловал 11-летнюю девочку.

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Unsplash

Илья Суриков
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