В Щёлкове педофил изнасиловал двух школьниц и дал им по 800 рублей за молчание

В подмосковном городе Щёлково полиция разыскивает мужчину, который изнасиловал двух десятилетних школьниц и заплатил им 1600 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, незнакомец подошёл к четырём подружкам, которые играли на детской площадке на улице Пионерской. Испугавшись, две из них сразу же убежали, а другие школьницы остались. Мужчина показал им свой половой орган, после чего заставил угрозами идти за ним. Извращенец отвёл девочек в безлюдное место и совершил действия сексуального характера. Затем педофил отдал подружкам по 800 рублей и отправил обратно на площадку.

Полиция разыскивает мужчину со светлыми волосами, его рост примерно 173 сантиметра. На педофиле были бежевые шорты, футболка и чёрные сандалии.