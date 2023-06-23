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23 июня, 08:33

Составлен фоторобот педофила-насильника, который орудует в Подмосковье

Опубликован фоторобот и подробности о подозреваемом в педофилии в Егорьевске

<p>Фоторобот педофила, который насилует детей в городе Егорьевске Московской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фоторобот педофила, который насилует детей в городе Егорьевске Московской области. Фото © Telegram / SHOT

Составлен фоторобот педофила, который надругался над детьми в подмосковном городе Егорьевске. По словам детей, он представляется Сашей и передвигается на чёрном мотоцикле.

Судя по описаниям пострадавших, насильник — взрослый мужчина примерно 40 лет с короткой причёской и бородкой. Его рост составляет примерно 180 сантиметров. Как сообщает SHOT, педофил хвастался перед детьми своим мотоциклом, а после заманивал их в безлюдное место.

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Ранее Лайф писал о том, что в подмосковном Егорьевске полицейские ищут педофила-насильника, который подкарауливает детей на улице. На данный момент известно о четырёх пострадавших, это дети в возрасте 11–12 лет. Первые случаи насилия в отношении несовершеннолетних были зафиксированы ещё летом 2022 года.

Илья Суриков
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