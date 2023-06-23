Составлен фоторобот педофила-насильника, который орудует в Подмосковье

Составлен фоторобот педофила, который надругался над детьми в подмосковном городе Егорьевске. По словам детей, он представляется Сашей и передвигается на чёрном мотоцикле.

Судя по описаниям пострадавших, насильник — взрослый мужчина примерно 40 лет с короткой причёской и бородкой. Его рост составляет примерно 180 сантиметров. Как сообщает SHOT, педофил хвастался перед детьми своим мотоциклом, а после заманивал их в безлюдное место.