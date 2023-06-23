На Алтае спустя 23 года задержали серийного маньяка, убивавшего абитуриенток

Алтайская полиция задержала маньяка, который в начале 2000-х годов изнасиловал и убил минимум пять девушек. Им оказался заместитель главы администрации Калманского района Виталий Манишин. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, мужчина подозревался в убийстве девушки ещё в 1989 году, но Манишин признался минимум в пяти преступлениях, которые совершил в начале нулевых. В 2000-х годах он работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Манишин знакомился с девушками, которые приезжали поступать в Алтайский госуниверситет. Они заходили в здание подавать документы, а потом пропадали. Позднее тела исчезнувших абитуриенток находили в лесу. Родственники убитых говорили, что перед исчезновением девушки собирались встретиться с мужчиной, пообещавшим помочь им с поступлением.

Одной из жертв Манишина была 17-летняя Ксения, приехавшая поступать в университет. Позднее у объездной дороги Змеиногорского тракта были найдены почти все вещи пропавшей абитуриентки, кроме нижнего белья, украшений и заколки для волос. Потом в лесу обнаружили обнажённое тело Ксении, оно было укрыто ветками. В настоящий момент с Манишиным работают правоохранители. Предполагается, что жертв было больше.