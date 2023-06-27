Вписка в Петербурге обернулась для 15-летней девочки отключкой и изнасилованием
В Петербурге ищут 18-летнего парня за изнасилование несовершеннолетней на вписке
В Санкт-Петербурге полиция ищет 18-летнего парня, изнасиловавшего 15-летнюю девочку на вписке, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Заявление написала мама пострадавшей, узнавшая о преступлении от психолога.
Девочка рассказала, что на вечеринке было несколько человек. Они выпили слабоалкогольные коктейли и легли спать, после чего разыскиваемый воспользовался ситуацией и изнасиловал пострадавшую. Причём она говорила присутствующим о своём возрасте. Правоохранители проверяют эту информацию.
Лайф рассказывал, как в подмосковном Щёлкове мужчина изнасиловал двух десятилетних школьниц и заплатил им за молчание по 800 рублей. Он подошёл к жертвам, когда они были на детской площадке, после чего показал им свой половой орган и заставил идти за ним.
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