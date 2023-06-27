Вписка в Петербурге обернулась для 15-летней девочки отключкой и изнасилованием

В Санкт-Петербурге полиция ищет 18-летнего парня, изнасиловавшего 15-летнюю девочку на вписке, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Заявление написала мама пострадавшей, узнавшая о преступлении от психолога.

Девочка рассказала, что на вечеринке было несколько человек. Они выпили слабоалкогольные коктейли и легли спать, после чего разыскиваемый воспользовался ситуацией и изнасиловал пострадавшую. Причём она говорила присутствующим о своём возрасте. Правоохранители проверяют эту информацию.