В Новгороде парень задушил подругу и месяц хранил её тело в бочке как удобрения

В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве 23-летней девушки, тело которой было обнаружено в бочке на балконе квартиры. Об этом информирует областное управление СКР.

В Великом Новгороде задержан подозреваемый в убийстве девушки, чьё тело нашли в бочке. Видео © t.me / СУ СКР по Новосибирской области

Следователи считают, что в начале июня 2023 года молодой человек 2000 года рождения задушил подругу "в ходе ссоры на почве ревности". Тело он спрятал в бочку и вынес на балкон при помощи знакомого, которому сказал, что это удобрения. Через месяц подозреваемый переехал к другой девушке, там его и задержали.

"Я соображал, что я делаю. Это не было "как я не понимаю, что творится". Просто было чувство остановки времени. Я схватился за сумку у неё на шее и задушил", — сказал фигурант в ходе допроса.