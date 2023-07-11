Житель Ярославля изувечил бывшую и с пивом в руках наблюдал, как она истекает кровью в кустах

Житель Ярославля избил бывшую девушку, а потом бросил умирать её в кустах. Причём всё это происходило на глазах маленького ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Последствия избиения жителем Ярославля бывшей девушки. Видео © Telegram / SHOT

По его данным, возлюбленные прожили вместе восемь лет и завели двоих детей, но в какой-то момент между ними произошёл разлад: мужчина не хотел работать и постоянно сидел за компьютером. Во время очередного конфликта он даже ударил сожительницу. После этого женщина выгнала его из квартиры и сменила замки. Мужчина решил не сдаваться и стал караулить её с чадами у дома и детского сада, а также устраивал скандалы.

Попытки вымолить прощение оказались тщетны, поэтому пришлось сменить тактику: он поджидал бывшую и нападал. В результате женщина шесть раз снимала побои. Седьмая встреча с экс-бойфрендом оказалась роковой. Мужчина сбил бывшую на машине, в салоне которой был один из их детей. После этого он избил женщину и бросил в кустах, а сам сел неподалёку, пил пиво и смотрел, как она истекает кровью и зовёт на помощь.

Женщина сейчас уже находится в больнице, ей сделали две операции по реконструкции бедра и пересадку кожи. Пострадавшая передвигается на костылях, на ноге установлен аппарат Илизарова. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку, женщина обратилась за помощью к председателю СКР Александру Бастрыкину. Сам же кровожадный житель Ярославля утверждает, что пострадавшая встречалась с любовниками и скидывала ему фото, как занимается с ухажёрами сексом, чтобы спровоцировать.